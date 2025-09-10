Сбор урожая провели на домодедовском племзаводе «Повадино»

На племзаводе «Повадино» кипит работа: аграрии спешат собрать урожай в условиях идеальной постуборочной погоды. Зеленая масса кукурузы сейчас в лучшей кондиции, а комбайны скашивают и измельчают стебли, загружая их в камазы для дальнейшей отправки к силосным курганам. Трактор формирует кукурузную силосную массу. Главная цель трамбовки — перекрыть доступ кислорода, что необходимо для правильного хранения корма, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

После выгона воздуха силос накрывают пленкой, и начинается процесс ферментации. Такой корм содержит множество питательных веществ и особую ценность в зимний период. В меню крупного рогатого скота, помимо силоса, также входят сенаж и сено.

«Сеем озимую рожь. На корма, на сенаж, на следующий год коровам», — сказал механизатор Никола Гришков.

Подходящее время для посева ржи сейчас, ее оставляют зимовать под снегом, чтобы в следующем году собрать хороший урожай.

Главный агроном Александр Усенко сообщает, что «на сегодняшний день проводится сев озимой ржи порядка 330 гектаров». Также уже было засеяно 640 гектаров озимого рапса, он уже развивается и находится в хорошем состоянии.



«Определить степень готовности рапса к уборке можно по состоянию стручков», — объяснила Елена Федорова.

Пшеницу начнут сеять через несколько дней, а пока что осуществляется уборка рапса.



По данным Усенко, урожай пшеницы составляет порядка 4,5 тонн с гектара, ячменя около 60% нормы, а кукурузы на силос — примерно 500 центнеров с гектара.

«По статистике, с прошлым годом урожай выше в разы», — добавляет он.

Несмотря на изменчивую погоду, аграрии уверены в высоких показателях урожая и готовятся к осенней почвозаготовке, чтобы поля снова засеять весной.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.