Сбор урожая масличных культур продолжается в Московской области

Сельскохозяйственные предприятия Московской области продолжают собирать урожай масличных культур. На данный момент убрано более 51 тыс. гектаров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Работы проводят в 22 городских округах. Средняя урожайность составляет 32 центнера на гектар.

При этом есть и округа-лидеры по сбору. Среди них — Кашира, Луховицы, Сергиев Посад, Серебряные Пруды, Лотошино и Клин.

В Минсельхозе отметили, что из масличных культур в Московской области выращивают подсолнечник, сою и рапс. Во всем российском субъекте нужно будет суммарно собрать урожай с площади более 60 тыс. гектаров.

Региональные аграрии начали уборочную кампанию озимых культур в 36 городских округах. Убрано больше половины засаженных полей — 45,5 тысяч гектаров, намолочено свыше 120 тысяч тонн озимой пшеницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске „ЭКО-культура“ ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год. А в 2026-м компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.