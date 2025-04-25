Сбор участников «Диктанта Победы» начался в Балашихе

В Балашихе стартовал сбор участников Всероссийской исторической акции «Диктант Победы». На 34 площадках по всему округу собираются жители города, чтобы принять участие в масштабном мероприятии и проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники активно подходят на площадки, получают инструкции и готовятся к написанию. Им предстоит ответить на 25 вопросов за 45 минут. Вопросы охватывают разные аспекты военной истории: от вставки пропущенных слов в тексте до определения городов, событий и известных героев по отрывкам. В заданиях также встречаются сюжеты из фильмов и информации о памятниках, посвященных войне.

Среди тех, кто впервые принимает участие в диктанте — ученица 10 класса «Земской гимназии» Амелия Перейра-Мартинес.

«Я всегда интересовалась историей, поэтому когда узнала о диктанте, сразу решила принять участие. Готовясь к диктанту, я смотрела документальные фильмы о войне, повторяла ключевые даты. Я считаю, важно помнить подвиг людей, подаривших Победу», — рассказала Амелия Перейра-Мартинес.

«Диктант Победы» проводится ежегодно с 2019 года. Впервые акция прошла 7 мая в честь 74-летия Великой Победы и объединила более 150 тысяч участников из 24 стран. Сегодня она стала важной частью патриотического воспитания, объединяющей поколения.

Участие в акции доступно каждому — независимо от возраста и уровня подготовки. Главное — интерес к истории и желание сохранить память о героическом прошлом страны.

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