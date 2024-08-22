Сбор продолжается: из Вологды отправят новую гумпомощь в Курскую область

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Вторую партию гумпомощи из Вологды в Курскую область отправят 29 августа

В Вологодской области продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области. Вторую партию гумпомощи для курян отправят уже 29 августа, сейчас груз комплектуется, сообщает АБН24 со ссылкой на Telegram-канал вологодского губернатора Георгия Филимонова.

В гуманитарных посылках отправят все самое необходимое. Жителям Курской области также помогают крупные компании — «Северсталь», «Segezha Group» и «ФосАгро».

Ранее в Курск направили гуманитарный конвой из девяти грузовиков, в которые вошли пиломатериалы, техника, продукты питания и предметы первой необходимости. Караван машин сопровождал боксер и замгубернатора Вологодской области Александр Поветкин.

Сейчас жители Вологодчины могут принести постельное белье, продукты питания, медикаменты, одежду и средства гигиены, которые через неделю отправят курянам во втором гуманитарном конвое.