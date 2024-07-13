Сбой зафиксировали в работе сайта маркетплейса Ozon

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Пользователи в субботу днем отмечают сбой в работе сайта маркетплейса Ozon, сообщается на сайте Downdetector .

Они жалуются, что сайт маркетплейса невозможно загрузить. В основном жалобы идут из Новосибирской области, Красноярского края, Московского региона, Омской области и Алтайского края.

Также пользователи отметили, что не загружаются карточки товаров, картинки, отзывы. Сбой наблюдается во всех браузерах.

Сбои на сайте фиксируются примерно с 7 часов утра.