Сбой Starlink объяснили критической ошибкой в программном обеспечении

сегодня в 02:16

Starlink восстановился после масштабного сбоя

Глобальная сеть спутникового интернета Starlink пережила серьезный сбой, оставивший пользователей по всему миру без доступа на 2,5 часа.

Как сообщили представители компании, проблемы были вызваны «критическим программным сбоем» в системе.

Работа сервиса в основном восстановлена, однако точные причины инцидента и возможные последствия продолжают выясняться.

Ранее сообщалось, что неработающий Starlink лишил ВСУ связи и управления войсками.