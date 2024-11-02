Сбежавшего подростка вернули домой в Кузбассе

В Междуреченске правоохранительные органы нашли 16-летнего юношу, который ранее сбежал из дома, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу полиции Кузбасса.

Согласно информации от источника, сообщение о том, что 16-летний подросток исчез из дома 28 октября, поступило в дежурную часть города только 31 октября. Правоохранительные органы сразу же начали поисковые операции.

По словам сотрудников полиции, в поисках участвовали оперативники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые и волонтеры. В итоге 1 ноября подростка удалось найти дома у его друга. Против него не были совершены никакие противоправные действия.

«В отношении отца несовершеннолетнего сотрудники полиции составили протокол по ст. 5.35 КоАП „Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних“», — отметили в полиции.

Собранные материалы переданы на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних.