СберУниверситет объявил тему IX конференции «Больше чем обучение»

24 октября 2025 года состоится IX конференция « Больше чем обучение », одна из крупнейших конференций в области образования в России. Тема этого года — «Homo cogitans: шаг в новый этап эволюции человека». Эксперты будут говорить о том, что значит быть человеком мыслящим в мире искусственного интеллекта, передает пресс-служба банка.

Традиционно откроет конференцию и первую сессию Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка. Тема дискуссии — «Мышление и обучение в эпоху ИИ». Собеседниками Германа Грефа будут Ник Шеклтон-Джонс, эксперт в сфере L&D и глава Shackleton Consulting, автор бестселлера «Как люди учатся», и Александр Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов.

В этом году конференция впервые пройдет сразу в нескольких локациях. Кампус СберУниверситета станет площадкой трека «Развитие организаций», на которой будут обсуждаться изменения в мышлении в эпоху ИИ и создание продуктивной среды для прорывных инноваций. Среди ключевых вопросов дискуссий: как сделать так, чтобы команда могла решать задачи, которые один человек решить не способен, каким образом формировать интеллектуальный капитал организаций и другие.

Второй трек конференции будет посвящен высшему образованию и организуется в партнерстве с университетом МИСИС на его площадке. Среди спикеров трека — ректоры ведущих российских университетов: Алевтина Черникова (МИСИС), Дмитрий Ливанов (МФТИ), Никита Анисимов (НИУ ВШЭ), Илья Обабков (УрФУ) и другие представители вузовского сообщества.

Третий трек «Непрерывное развитие» пройдет онлайн и будет интересен тем, для кого актуален вопрос выбора профессии, родителям, а также всем, кто хочет учиться и развиваться. Среди спикеров трека: Александр Федяков («Школа 21»), Андрей Сизов (Фоксфорд) и другие.

В 2024 году конференция «Больше чем обучение» собрала более 1100 очных участников и свыше 17 000 зрителей онлайн. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. Актуальная информация и новости будут доступны на сайте СберУниверситета.