СберУниверситет объявил о запуске конкурса грантов на 12,4 млн рублей

СберУниверситет второй год подряд организует конкурс грантов для талантливых менеджеров и управленцев, покрывающих 100% от стоимости обучения на одной из образовательных программ, передает пресс-служба банка.

В этом году увеличилось количество грантов и количество программ, на которые могут претендовать участники конкурса. Впервые разыгрывается 3 гранта на программу Digital Finance for Executives, которая поможет финансовым директорам найти, оценить и реализовать решения для новых вызовов технологического развития компаний.

Также СберУниверситет предлагает:

— 3 гранта на программу Digital Strategy, которая направлена на цифровую трансформацию бизнеса и сохранение лидерских позиций на рынке;

— 4 гранта на программу Мини-МВА, задача которой — развитие менеджерских и лидерских навыков, получение новых инструментов и знаний для увеличения эффективности команды;

Общий суммарный грантовый фонд в этом году составит 12,4 млн рублей.

«Одна из задач СберУниверситета — поддержка талантливых управленцев и лидеров, помощь в раскрытии их потенциала. В прошлом году наш конкурс грантов оказался чрезвычайно успешным. Мы решили сделать этот проект доброй традицией и рады сообщить, что в этом году мы не только увеличиваем объем грантового фонда, но и расширяем линейку доступных грантовых программ», — рассказала Наталья Осипчук, руководитель СберУниверситета.

В прошлом году комиссия получила 1420 заявок из 71 субъекта Российской Федерации. Общий конкурс на программы грантов составил 177 человек на место.

Отбор будущих обладателей грантов будет проходить в шесть этапов, включающих: подачу заявки, сбор документов, самопрезентацию, прохождение теста, Assessment day и выступление перед комиссией. Прием заявок продлится до 23 сентября.

«Сбер активно поддерживает образование будущего поколения. Мы инвестируем в различные образовательные проекты, чтобы помочь молодым специалистам получить дополнительные возможности для качественного обучения. В числе таких проектов –„Колледж МГИМО» и «Красногорский колледж», в рамках которых мы проводим для студентов серии образовательных лекций. Наша цель — создать условия для развития талантов, которые обеспечат экономический рост Московской области. Благодаря грантам СберУниверситета, мы можем содействовать развитию управленцев, которые станут лидерами в своих отраслях. Эти инвестиции являются залогом успешного будущего, и мы гордимся тем, что являемся частью этого процесса», — сказал Олег Михеев, управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка.

Чтобы принять участие в конкурсе грантов, кандидаты должны соответствовать следующим критериям: быть старше 27 лет, иметь гражданство РФ, официальное трудоустройство на территории России в настоящий момент, а также диплом о высшем образовании.

Заявку необходимо заполнить на сайте.