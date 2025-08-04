Сбербанк присоединился к празднованию Дня города Талдом

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В субботу 2 августа в Талдоме отметили День города. Сбербанк принял участие в празднике, организовав серию увлекательных мероприятий для жителей и гостей. Посетители площадки Сбера смогли испытать удачу на Колесе Фортуны, выиграть промокоды и получить консультации от сотрудников банка.

Юные гости получили красочные стикерпаки, сделали временные татуировки с изображением СберКота, приняли участие в творческой мастерской по росписи картонных домиков и сфотографировались с плюшевым любимцем всей семьи — СберКотом.

«День города — это праздник, который объединяет жителей разных возрастов. Мы гордимся возможностью внести вклад в культурную жизнь Талдома и рады быть частью настоящего праздника добра и радости», — отметила заместитель управляющего Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Светлана Мохова.