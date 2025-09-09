Сбербанк присоединился к празднованию Дня города Одинцово

В субботу в Парке Союзный жители и гости Одинцово отметили День города. Сбер принял участие в праздновании, организовав серию увлекательных мероприятий.

«Поддержка городских мероприятий для Сбера является важной частью социальной ответственности и позволяет нам внести вклад в сохранение культурного наследия Одинцово. Участие в Дне города — это способ выразить нашу глубокую привязанность и разделить радость праздника вместе с жителями и гостями. От всего сердца поздравляем с Днем города, пусть Одинцово продолжает развиваться и процветать, а его жители будут счастливы и полны радости!» — отметил управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

Посетители площадки Сбера смогли испытать свою удачу на Колесе Фортуны и выиграть промокоды от сервисов Сбера. Каждый гость мог отдохнуть в лаундж-зоне и поиграть в гигантскую дженгу, а также узнать про молодежное предпринимательство с Изззи бизнесом. Юные гости получили красочные стикерпаки, сделали временные татуировки с изображением СберКота, а также приняли участие в творческой мастерской по росписи картонных домиков.

«Для нашей семьи празднование Дня города — это особенная традиция. Как же здорово видеть, как наш город растет и хорошеет, а праздник становится только ярче и интереснее, сохраняя при этом нашу особую, уютную атмосферу», — сказала жительница Одинцово Марина Светлова.