Сбербанк присоединился к празднованию Дня города Лобни
Фото - © Лобня. Парк «Киово»/Медиасток.рф
В рамках празднования Дня города Лобни Сбербанк подготовил насыщенную программу мероприятий. Одним из главных развлечений стало Колесо Фортуны, которое позволило гостям выиграть промокоды от сервисов Сбера, передает пресс-служба банка.
Специалисты банка провели бесплатные консультации для тех, кому потребовалась помощь в вопросах банковских продуктов и услуг, а также рассказали про молодежное предпринимательство с Изззибизнесом. Особенное внимание было уделено маленьким жителям города. Дети получили яркие стикерпаки со СберКотом, а также приняли активное участие в творческих мастерских по рисованию картонных домиков и в игре в гигантскую дженгу.
«Для нас большая честь стать частью этого праздника и внести свой вклад в его радостную атмосферу. Желаю городу процветания, а его жителям — счастья, благополучия и новых достижений!», — резюмировал заместитель управляющего Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков.