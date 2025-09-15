Сбербанк присоединился к празднованию Дня города Лобни

Специалисты банка провели бесплатные консультации для тех, кому потребовалась помощь в вопросах банковских продуктов и услуг, а также рассказали про молодежное предпринимательство с Изззибизнесом. Особенное внимание было уделено маленьким жителям города. Дети получили яркие стикерпаки со СберКотом, а также приняли активное участие в творческих мастерских по рисованию картонных домиков и в игре в гигантскую дженгу.

«Для нас большая честь стать частью этого праздника и внести свой вклад в его радостную атмосферу. Желаю городу процветания, а его жителям — счастья, благополучия и новых достижений!», — резюмировал заместитель управляющего Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков.