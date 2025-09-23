Сбербанк присоединился к празднованию Дня города Красногорска

На территории Дворца культуры «Подмосковье» жители и гости Красногорскаотметили День города. Сбер принял участие в праздновании, организовав серию увлекательных мероприятий, передает пресс-служба Сбера.

Посетители площадки Сбера смогли проверить свою ловкость на кольцебросе и выиграть промокоды от сервисов Сбера. Каждый гость мог испытать удачу на Колесе Фортуны, сфотографироваться со СберКотом, отдохнуть в лаундж-зоне и поиграть в гигантскую дженгу, а также узнать про молодежное предпринимательство с Изззи бизнесом. Юные гости получили красочные стикерпаки, а также приняли участие в творческой мастерской по росписи картонных домиков.

«Мы считаем важным поддерживать местные инициативы и создать условия, в которых семьи могут отдыхать и наслаждаться общими радостями. Именно благодаря таким ярким событиям наше сотрудничество становится теснее, а доверие — глубже. Сбер благодарит всех жителей и гостей Красногорска за теплый прием и желает городу дальнейшего процветания и благополучия!», — сказал управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

Праздник прошел при поддержке платформы «Сберегаем вместе», которая помогает людям развивать полезные привычки, заниматься благотворительностью, волонтерством, заботиться об окружающей среде.

«Площадка Сбера стала главным местом притяжения для нашей семьи, мы испытали море эмоций и позитива! Игры, творчество, сюрпризы и фотосессии превратили городской праздник в настоящую сказку. А знакомство со СберКотом стало незабываемым воспоминанием для моих детей», — уточнила жительница Красногорска Ирина Бисерова.