Сбербанк присоединился к празднованию Дня города Королева

Посетители площадки Сбера смогли испытать свою удачу на Колесе Фортуны и выиграть промокоды от сервисов Сбера. Каждый гость мог отдохнуть в лаундж-зоне и поиграть в гигантскую дженгу, а также узнать про молодежное предпринимательство с Изззибизнесом. Юные гости получили красочные стикерпаки, а также приняли активное участие в творческих мастерских по рисованию картонных домиков и в игре в гигантскую дженгу.

«Королев — город с уникальной историей, где рождалась космическая эпоха нашей страны. Для нас большая честь участвовать в праздновании Дня города, который символизирует не только славное прошлое, но и стремление к новым высотам. От всей души желаю городу космических перспектив, а его жителям — неиссякаемой энергии для покорения новых вершин!», — отметил заместитель управляющего Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков.