Сбербанк присоединился к празднованию Дня города Егорьевска

Жители и гости Егорьевска отметили День города. Сбербанк принял участие в празднике, организовав серию увлекательных мероприятий. Жители и гости Егорьевска отметили День города. Сбербанк принял участие в празднике, организовав серию увлекательных мероприятий. Посетители площадки Сбера смогли испытать свою удачу на Колесе Фортуны и выиграть промокоды от сервисов Сбера. Каждый гость мог отдохнуть в лаундж-зоне и поиграть в гигантскую дженгу, а также узнать про молодежное предпринимательство с Изззи бизнесом. Юные гости получили красочные стикерпаки, а также приняли активное участие в игре в гигантскую дженгу.