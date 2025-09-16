Сбербанк присоединился к празднованию Дня города Егорьевска
Фото - © Летние виды города Егорьевск/Медиасток.рф
Жители и гости Егорьевска отметили День города. Сбербанк принял участие в празднике, организовав серию увлекательных мероприятий. Жители и гости Егорьевска отметили День города. Сбербанк принял участие в празднике, организовав серию увлекательных мероприятий. Посетители площадки Сбера смогли испытать свою удачу на Колесе Фортуны и выиграть промокоды от сервисов Сбера. Каждый гость мог отдохнуть в лаундж-зоне и поиграть в гигантскую дженгу, а также узнать про молодежное предпринимательство с Изззи бизнесом. Юные гости получили красочные стикерпаки, а также приняли активное участие в игре в гигантскую дженгу.
«Егорьевск — город с удивительной судьбой, где купеческая хватка и меценатство прошлого гармонично переплетаются с современными амбициями. Для Сбера быть частью этого наследия — большая честь. Мы гордимся тем, что помогаем развивать бизнес-среду и социальные проекты, продолжая традиции, заложенные знаменитыми егорьевскими промышленниками. С Днем города! Желаю каждому жителю сохранять особый, егорьевский дух предприимчивости и созидания!» — отметил управляющей Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.