Сбербанк присоединился к празднованию 85-летия Реутова

Город Реутов отметил 85-летие со дня основания. Сбербанк принял участие в празднике, организовав серию увлекательных мероприятий для жителей и гостей. Посетители площадки Сбера смогли испытать удачу на Колесе Фортуны, выиграть промокоды сервисов Сбера и получить консультации от сотрудников банка. Юные гости получили красочные стикерпаки, сделали временные татуировки с изображением СберКота, приняли участие в творческой мастерской по росписи картонных домиков.

«Реутов — город с особым статусом в области науки и прогресса. 85 лет — это возраст стремительного роста и смелых амбиций. Вы задаете высокую планку развития, и мы горды тем, что поддерживаем ваши инновационные инициативы. С юбилеем!» — управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.