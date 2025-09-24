Сбербанк присоединился к экологической акции «Вода России» в Подмосковье

Сбербанк совместно с администрацией города Мытищи и студентами МГТУ им. Н. Э. Баумана принял участие в экологической акции «Вода России», передает пресс-служба банка.

В ходе мероприятия волонтеры очистили береговую зону деревни Капустино и прилегающие территории. Это позволило ликвидировать свалки и снизить нагрузку на природные ресурсы региона. Всего волонтерам удалось собрать 15 кубометров твердых бытовых отходов — порядка 110 мешков мусора.

«Для Сбера участие в таких акциях — это не разовое событие, а часть системной работы по снижению экологического следа и сохранению природных ресурсов страны. Очистка береговых линий — это конкретный вклад в улучшение экологии Подмосковья. Защита природы начинается с каждого из нас. Только общими усилиями мы можем сделать мир чище и лучше!», — сказал заместитель управляющего Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков.

Узнать больше об экологических акциях Сбера и зарегистрироваться на участие в них можно на платформе по полезным привычкам и волонтерству «Сберегаем вместе».