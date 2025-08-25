Сбербанк поздравил жителей Щелкова с Днем города

В субботу Щелкове отметил 100 лет со дня основания. Сбер принял активное участие в мероприятиях, посвященных Дню города, организовав для жителей и гостей Щелкова серию увлекательных мероприятий, передает пресс-служба банка.

На площадке Сбера каждый гость мог отдохнуть в лаундж зоне, поиграть в гигантскую дженгу, испытать удачу на колесе фортуны и выиграть стикерпак или промокод от сервисов Сбера. Посетители узнали про молодежное предпринимательство с Изззи бизнесом, получили консультацию по вакансиям и стажировкам Сбера, оставили свои поздравления на стене пожеланий и весело провели время с маскотом банка — СберКотом.

«Мы гордимся возможностью внести вклад в культурную жизнь нашего любимого города. Этот день стал настоящим праздником добра и радости, объединившим горожан разных поколений», — уточнил заместитель управляющего Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков.

«Наш город — это большая семья, где каждый важен и ценен. С каждым годом Щелковостановится только лучше, и я горжусь тем, что живу здесь», — рассказал жительница Щелкова Виктория Ивченко.