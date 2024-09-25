Сбербанк и министерство территориальной политики Подмосковья начали сотрудничать

Сбербанк и министерство территориальной политики Подмосковья подписали соглашение о сотрудничестве, оно направлено на развитие взаимодействия Сбера и Минтера региона в сфере обучения и повышения квалификации руководства городских округов Подмосковья в области информационных технологий, в том числе с использованием искусственного интеллекта (AI). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подписание соглашения состоялось в рамках мероприятия «На пути к успеху» при участии вице-губернатора Московской области Марии Нагорной, министра территориальной политики Московской области Юлии Губановой и заместителя председателя Среднерусского банка Сбербанка Вадима Лушина.

«Внутриполитический блок ответственен за все поступающие вызовы и перемены на территории Подмосковья. Подписание соглашения о сотрудничестве — важный шаг в развитии региона и внедрении передовых технологий в работу региональных и муниципальных госслужащих. У нас есть пример того, насколько важно идти в ногу со временем и отвечать на современные вызовы современными методами. Внедрение цифровых решений в область управления городским хозяйством и коммуникации с жителями позволили создать суперэффективную платформу Центр Управления Регионом. Уникальный продукт, трансформирующий разрозненную информацию в цифровые данные, позволяет формировать аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в области, и вырабатывать эффективные предложения по развитию региона. Кадровый потенциал — это основа поступательного развития региона во всех сферах и следования принципам лидерства нашего Губернатора. Люди работают для людей. И показатель нашей успешной работы — комфорт наших жителей, решение рутинных и сложных вопросов качественно и оперативно, повышение качества жизни. Уверена, что подписанное Соглашение станет мощным импульсом в правильной трансформации команды на благо нашего Подмосковья и каждого жителя», — сказала вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.

В рамках сотрудничества планируется проведение обучающих мероприятий по повышению кадрового потенциала в области информационных технологий, формирование экспертных групп для обсуждения локальных задач и выработки оптимальных путей их решения, проведение и участие в совместных тематических мероприятиях. Еще один важный аспект соглашения — обобщение опыта и предложений по совершенствованию федерального законодательства и законодательства Московской области и механизмов его реализации.

«Мы плодотворно сотрудничаем с правительством Московской области и профильными министерствами в самых разных сферах. Сейчас наше взаимодействие движется в сторону обеспечения цифровой и AI-трансформации региона: за последние годы мы успешно внедрили ряд AI-продуктов Сбера, включая нейросетевую модель GigaChat для помощи в обработке обращений граждан по социальной тематике. Запрос на такой подход есть и со стороны бизнеса. Клиенты приходят к нам, поскольку Сбер является носителем компетенций технологической трансформации: так, уже 100% кредитных решений по физлицам банк принимает с помощью искусственного интеллекта. А финансовый эффект от применения AI в Сбере превысил в 2023 году 350 млрд рублей. Это говорит о том, что уровень нашей экспертизы в этом вопросе очень высокий, и мы готовы ею делиться — на благо государства, бизнеса, общества, каждого человека», — сказал вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Объединение усилий с одним из крупнейших банков страны и ведущим глобальным финансовым институтом по повышению кадрового потенциала региона, внедрение отдельных успешных практик в работу региональной и муниципальной власти Московской области помогает в выполнении задач нацпрограммы «Цифровая экономика» и формировании единой политики цифрового развития на территории Подмосковья.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.

«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.