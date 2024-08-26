Сбер установил в Подмосковье более 53,7 тыс терминалов для оплаты покупок улыбкой

За первые шесть месяцев 2024 года Сбер установил в Московской области более 53,7 тыс. терминалов с возможностью оплаты по биометрии. До конца III квартала 2024 года в регионе появятся еще более 19 тыс. POS-терминалов, передает пресс-служба банка.

Сервис оплаты по биометрии называется «Оплата улыбкой». Он позволяет приобрести товар, даже если у покупателя нет с собой карты, наличных и смартфона. Оплатить покупки улыбкой можно в аптеках, супермаркетах, магазинах одежды и обуви, кофейнях и пекарнях. Чаще всего с помощью POS-терминалов жители Подмосковья оплачивают покупки в продуктовых магазинах и аптеках.

«Мы последовательно наращиваем темпы по установке POS-терминалов. По данным на 1 августа 2024 года их количество на всей территории работы Среднерусского банка Сбербанка — Московской области и девяти ближайших регионов — составило почти 100 тысяч, а число торговых точек с возможность оплаты по биометрии превысило 70 тысяч. Востребованность сервиса объясняется рядом преимуществ в сравнении с „традиционными“ способами оплаты: скоростью, удобством, еще большей безопасностью», — сказал Вадим Лушин, заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка.

Активировать оплату по биометрии можно в приложении СберБанк Онлайн. Для этого необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, затем выбрать платежную карту и создать код безопасности. После этого для совершения покупки будет достаточно посмотреть в камеру терминала на кассе магазина.