Сбер удваивает охват крупнейшей бесплатной программы повышения квалификации преподавателей в России

Сбер переводит Летнюю цифровую школу для преподавателей на круглогодичный формат. В 2026 году программа охватит 4000 преподавателей вузов и колледжей по всей стране — вдвое больше, чем в 2025 году. Более миллиона студентов по всей России получают знания от выпускников Школы.

«Мы создаем условия, чтобы преподаватели могли сосредоточиться на главном — живом общении и творчестве, используя современные технологии как помощников. Летняя цифровая школа становится всесезонной, чтобы поддержка была доступна в любой момент, когда она действительно нужна», - отметила управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнёрств Сбера Ольга Цуканова.

Ключевым изменением программы в 2026 году будет то, что преподаватели смогут учиться в течение всего года, а не только летом. Программы будут включать онлайн-курсы на платформе СберУниверситета, синхронное обучение от сотрудников Сбера, которое дополнит курсы примерами использования технологий в бизнесе, и готовые учебные материалы, которые преподаватели смогут использовать в своих программах обучения студентов в университетах и колледжах. Это позволит масштабировать доступ к современным образовательным практиками и технологиям для преподавателей по всей России.

Главный акцент программы 2026 года — искусственный интеллект как инструмент трансформации образования. Сбер, активно развивающий ИИ-технологии, поделится с преподавателями практическим опытом их применения: от интеграции GigaChat в преподавание до использования готовых бизнес-кейсов Сбера на занятиях со студентами. Всё обучение построено на реальных задачах Сбера — преподаватели получают работающие инструменты и бизнес-кейсы, которые можно сразу использовать в работе со студентами.

Программа охватывает весь спектр современных компетенций: от технических направлений — науки о данных, разработки, машинного обучения — до мягких навыков, устойчивого развития и продуктового дизайна. После успешного завершения обучения выдаются удостоверения о повышении квалификации от СберУниверситета, а участникам открывается постоянный доступ к библиотеке образовательных курсов и материалов Сбера.

«Одна из задач СберУниверситета — быть надежным партнёром академического сообщества, делясь накопленным опытом и экспертизой Сбера. Цифровая школа — проект, который позволяет реализовывать эту амбицию», - пояснила генеральный директор корпоративного университета Сбербанка Наталья Осипчук.