Сбер совершенствует систему здравоохранения за счет внедрения проектов с использованием AI

Участие в мероприятии приняли более 90 представителей организаций здравоохранения со всей территории Среднерусского банка Сбербанка — Московской области и девяти ближайших регионов.

В рамках мероприятия эксперты Сбера рассказали о трендах цифровизации в системе здравоохранения и поделились реализованными кейсами. В качестве одной из ведущих тенденций они отметили увеличение доступности медицинской помощи и переход от пациентоцентричной модели к человекоцентричной, то есть к персонализированной профилактике и превентивному лечению, что приведет к более раннему охвату людей со стороны системы здравоохранения.

«По оценкам экспертов, вклад искусственного интеллекта в медицинскую отрасль сопоставим с вкладом от изобретения вакцин и открытия антибиотиков, а ключевым двигателем здравоохранения на данный момент являются большие языковые модели. Они помогают врачам в ведении клинической документации, составлении эпикриза и вариантов лечения пациента, а также в осуществлении контроля и корректировки этого лечения. У Сбера уже сейчас есть реальные результаты и работающие сервисы.Например, в Подмосковье внедрена система поддержки принятия врачебных решений: цифровой помощник врача „ТОП-3“ с использованием AI помогает терапевтам при постановке предварительных диагнозов во время первичных приемов. Пилотный проект реализуется на базе Лобненской, Красногорской, Солнечногорской больниц, Реутовской клинической больницы, Мытищинской и Жуковской ОКБ. Чтобы такие сервисы были эффективными и полезными, намважно плотно сотрудничать с представителями организаций здравоохранения: слышать их боли и потребности, обмениваться опытом, находить лучшие решения для повышения качества жизни и здоровья людей. Подобные встречи в СберУниверситете уже стали доброй традицией, и я уверен, что она сохранится на долгие годы», — отметил Евгений Титов, вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка.

Только в Московской области Сбер реализует порядка 10 проектов с использованием искусственного интеллекта. Начато использование сервиса Voice2med, который позволяет врачам заполнять медицинскую документацию голосом, сокращая в среднем на 30% временные затраты врача в зависимости от его специализации.

Также в Ярославской области внедрен дистанционный мониторинг 6 тыс. пациентов-гипертоников в 29 медицинских организациях региона, а аппаратно-программные комплексы «MDDC Кардио» от СберМедИИ используются во всех машинах скорой помощи Ярославля и Рыбинска, а также в почти трети скорых по области. В Ивановской области реализован дистанционный мониторинг 18 тыс. пациентов с гипертоническими заболеваниями в 24 медучреждениях области.