Сбер распаковал банкомат нового поколения

На конференции «Сделано в Сбере» первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев и его команда показали распаковку инновационного банкомата, который не имеет аналогов в мире, сообщает пресс-служба банка.

Устройство выходит далеко за рамки привычного представления о банкоматах — это многофункциональная точка заботы о человеке со встроенным ИИ‑помощником ГигаЧат и сервисом экспресс‑оценки здоровья. Впервые новинку представили на международной конференции AI Journey для технологического сообщества, асейчас Сбер продемонстрировал возможности девайса именно для клиентов.

Новый банкомат позволяет не только снять или внести деньги, но и получить консультацию по банковским продуктам и даже проверить состояние здоровья. Сделать это сможет любой клиент старше 18 лет. Устройство определяет пульс, давление, уровни стресса и утомления, подсчитывает индекс массы тела, выявляет предположительный уровень холестерина, средний уровень глюкозы в крови и риск нарушения ее обмена, а также такие параметры, как жесткость артериальной стенки и вариабельность сердечного ритма. Для этого достаточно приложить пальцы рук к датчикам и посмотреть в камеру банкомата — результаты через 30 секунд появятся на экране.

Особое внимание уделено взаимодействию с пользователями. Изображение будто выходит за границы экрана — это решение разработано специально для Сбера. Экран рассчитан на круглосуточную работу на протяжении 10 лет.

В банкомат встроен интеллектуальный помощник на базе нейросетевой модели Сбера ГигаЧат. С устройством можно общаться голосом. Уже сейчас через такой диалог доступны базовые операции — например, снятие определенной суммы, но это лишь начало. В будущем человек сможет подойти к устройству и сказать, например, «Внеси половину суммы мне на карту, а другую переведи подруге» — и банкомат выполнит операцию. Кроме того, голосовой помощник уже консультируетпо любым банковским продуктам — от карт до вкладов. В последующем планируется сделать такое взаимодействие с клиентом более персонализированным.

Отдельный фокус — на инклюзивность и удобство для людей с особыми потребностями. У банкомата отрицательный угол наклона, поэтому к нему можно подъехать на коляске.

Таким образом, новый банкомат Сбера сочетает в себе новейшие финансовые решения, сервис экспресс-оценки здоровья и умного голосового ассистента, обеспечивая максимальный уровень заботы, комфорта и безопасности для всех.

Сбер уже приступил к установке банкоматов нового поколения в крупных городах страны. Первые новые устройства появятся в Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске, Санкт-Петербурге и Москве. Адреса, по которым установлены инновационные банкоматы, смотрите здесь.