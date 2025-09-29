Сбер провел «Урок цифры» для студентов колледжа МГИМО

26 сентября студенты колледжа МГИМО приняли участие в «Уроке цифры», организованном при поддержке Сбера. Мероприятие было посвящено важным аспектам современной цифровой экономики и инновационным технологиям, применяемым в банковской и юридической отраслях, в том числе AI-агентам, передает пресс-служба банка.

Участники познакомились с основами технологий искусственного интеллекта и узнали о перспективах его использования в профессиональной деятельности.

«Современные специалисты сталкиваются с необходимостью постоянно адаптироваться к новым условиям работы, связанным с внедрением инновационных технологий. Именно поэтому крайне важно уже на этапе обучения формировать необходимые компетенции, позволяющие эффективно взаимодействовать с цифровыми инструментами. Такие навыки становятся ключевыми для успешной профессиональной реализации и дальнейшего карьерного роста. Мы уверены, что подобные образовательные инициативы создают прочный фундамент для подготовки востребованных кадров, готовых к вызовам цифровой экономики и способных в полной мере использовать возможности новых технологий в своей деятельности», — уточнил управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

Проект «Урок цифры» реализуется АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».