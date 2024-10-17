Сбер провел «Урок цифры» для школьников Подмосковья

Эксперты Сбера и Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» рассказали о роли искусственного интеллекта (AI) в решении повседневных вопросов и подходах к составлению промтов — запросов, которые отправляются нейросети для выполнения конкретной задачи. Они отметили, что умение работать с инновационными технологиями открывает новые горизонты для обучения и профессионального роста, а также помогает готовиться к вызовам современного мира, в том числе развивает критическое мышление и цифровую грамотность.

Отдельная часть встречи была посвящена вопросам устойчивого развития. В рамках деятельности по этому направлению Сбер активно сотрудничает в том числе с Правительством Московской области. К примеру, на данный момент проходит совместный конкурс «Марафон ESG» среди городских округов региона. Его цель — оценка работы муниципальных образований по реализации региональных проектов в области устойчивого развития и решению социальных и экологических проблем Подмосковья.

«Искусственный интеллект находит широкое применение в различных сферах, включая лесничество. Он может анализировать спутниковые снимки и данные с дронов для оценки состояния лесных массивов, прогнозировать лесные пожары, помочь в оптимизации управления лесными ресурсами и биоразнообразием лесов. Участники Всероссийского юниорского лесного конкурса „Подрост“ — это молодые люди, уже сейчас заинтересованные в развитии лесного хозяйства страны. Умение использовать инновационные технологии позволят им принимать эффективные решения в будущем, а прививать и развивать их нужно уже сейчас», — сказал управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

В Подмосковье возрождение школьных лесничеств началось в 2013 году, сегодня таких объединений школьников уже более 170, и они объединяют свыше 3 тыс. ребят, сказал генеральный директор ГКУ МО «Мособллес» Сергей Дугинов.

«Под руководством специалистов дети занимаются в лесничествах, участвуют в различных мероприятиях, направленных на защиту и сохранение лесов Московской области. За этими школьниками будущее лесной отрасли, которая остро нуждается в молодых кадрах, готовых работать с современными технологиями. „Урок цифры“ от Сбера — это отличная возможность ребятам из школьных лесничеств познакомиться с инновационными цифровыми решениями и уже сейчас задуматься, как их можно применять в лесном хозяйстве», — заключил он.