Сбер провел мотопробег по городам воинской славы

Мотоклуб True Bankers MCC при поддержке Сбера успешно провел двухдневный мотопробег по городам воинской славы, посвященный подвигу красноармейцев в годы Великой Отечественной войны.

Фото - © Пресс-служба Сбера Фото - © Пресс-служба Сбера Фото - © Пресс-служба Сбера Фото - © Пресс-служба Сбера

Более 70 участников в честь празднования80-летия Победы в Великой Отечественной войне преодолели свыше 700 километров, посетив Тверь, Осташков, Ржев и Волоколамск — города, которые являются символами мужества и стойкости народа. В Москве старт мотопробегу дал заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Состоялся большой мотопробег клуба байкеров Сбера из Москвы и Московского региона. Сотрудники выступили с инициативой пройти по городам воинской славы по маршруту легендарной 4-й стрелковой дивизии народного ополчения. Двухдневный марш-бросок мы посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне: на маршруте мотоциклисты возлагали цветы у мемориалов памяти тех, кто защищал нашу Родину».

10 мая участники мотопробега посетили Тверь — первый освобожденный областной центр, который стал одним из ключевых ключевым рубежом обороны Москвы. Участники возложили цветы к «Обелиску Победы» и почтили память защитников города минутой молчания.

Затем колонна направилась в Осташков — древний город на берегу Селигера, где в 1941 году приняла боевое крещение 4-я Московская стрелковая дивизия народного ополчения (Куйбышевского района). Воинское соединение было сформировано из сотрудников финансовых учреждений и Сбертрудкасс, преемником которых стал Сбербанк. У мемориала «Ксты» мотоциклисты почтили память жертв нацистской оккупации и героев-ополченцев.

11 мая участники прибыли в Ржев — город, где в ожесточенных боях пали более миллиона солдат. Завершился маршрут в Волоколамске у мемориала «Героям-панфиловцам» (оригинальное название — «Подвигу 28»).

True Bankers MCC — мотоклуб, который объединяет людей из мира финансов, включая сотрудников Группы Сбер. Ежегодно клуб проводит мотофест, в этом году в честь юбилея Победы он прошёл в необычном формате — в виде мотопробега, и стал восьмым по счёту.