Сбер провел Бизнес-Фест для предпринимателей Подмосковья

Мероприятие объединило образовательную конференцию и деловой нетворкинг. Центральной темой фестиваля стала устойчивость — способность бизнеса становиться сильнее в условиях турбулентности.

«Подмосковье — регион с мощной деловой энергетикой. Более 250 тысяч предпринимателей здесь развивают бизнес при поддержке Сбера — за год это число выросло более чем на треть. По итогам 2025 года мы профинансировали малый и микробизнес региона на 94 миллиарда рублей. Но предпринимателям важны не только финансовые ресурсы — за каждой цифрой стоит человек, которому нужны устойчивость, сильная команда и окружение, которое не дает остановиться. Сегодняшний Бизнес-Фест именно про это — про среду, в которой рождается рост», — сказал вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Со стороны региона фестиваль открыла Екатерина Зиновьева, заместитель председателя Правительства Московской области. Она рассказала о работе инвестиционного блока с бизнесом, подчеркнув, что Сбер — один из ключевых партнеров области в поддержке предпринимателей.

«Каждый инвестор, приходящий для работы в Подмосковье, получает сопровождение специалистов инвестблока Подмосковья на каждом этапе. Вне зависимости от масштаба бизнеса мы готовы оказывать поддержку предпринимателям — это подбор локации, предоставление мер поддержки, помощь в решении возникающих сложностей, а в дальнейшем и выход на экспортные рынки. Такие площадки, как Бизнес-Фест Сбера, позволяют нам выстраивать этот диалог с предпринимателями напрямую», — считает Екатерина Зиновьева.

Также в рамках мероприятия предприниматели познакомились с отраслевыми решениями Сбера для бизнеса. На интерактивных стендах с ИИ можно было подключиться к ИИ-ассистенту на базе GigaChat, получить персональный бизнес-прогноз и практические советы по развитию бизнеса.

«Нашему хозяйству семь лет, и за это время мы выстроили замкнутый цикл: сами занимаемся племенным выведением мелкого и крупного рогатого скота, покосом, заготовкой и продажей сена и сенажа, а так же молочным производством под общим брендом „Ферма Ляшенко С. Н.“. Сейчас наш ассортимент насчитывает более 50 видов наименований молочной продукции, включая твердые сыры с выдержкой больше 3-4-х лет. Со Сбером нас связывает долгая история — первый расчетный счет я открыл еще в 91-м году, а сегодня мы сотрудничаем по всем направлениям: кредитование, зарплатные проекты, страхование, лизинг, эквайринг — и растем вместе. В сельском хозяйстве в одиночку не выжить, и чтобы начать конкурировать, нужно сначала научиться созидать. Площадки вроде сегодняшнего Бизнес-Феста для этого незаменимы — здесь находишь партнеров, и видишь, куда движется рынок», — резюмировал глава крестьянского фермерского хозяйства из Пушкинского городского округа Сергей Ляшенко.