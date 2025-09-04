Сбер проведет «Бизнес-Фест» для предпринимателей в Москве
Сбер проведет в Москве «Бизнес-Фест» — большой оффлайн-фестиваль для предпринимателей. В программе — лекции и обсуждение реальных кейсов от топовых спикеров, качественный нетворкинг и обмен опытом, интерактивные зоны с большим количеством активностей. Участники фестиваля смогут найти на мероприятии инвесторов и партнеров для бизнеса, а также обсудить с менторами детали ведения своего дела — от финансовой поддержки до маркетинговых стратегий.
Среди хедлайнеров мероприятия:
Максим Ганисевский – основатель и СЕО бренда одежды ZNWR
Сергей Кофейников – сооснователь FitnesSHOCK
Игорь Стоянов – основатель сети салонов красоты «Персона»
Спикеры расскажут, как построить бизнес мечты и создать эффективную команду, как создать крепкие отношения с клиентами и построить lovemark-бренд, как правильно заявить о своем бизнесе, как расти в высококонкурентном рынке.
«Бизнес-Фест» от Сбера состоится 18 сентября на площадке Тимирязев Центр. Участие в мероприятии бесплатное, количество мест ограничено, регистрация по ссылке.