Сбер профинансирует строительство фармацевтического завода в Московской области

Сбербанк, Правительство Московской области и ГК «ФармЭко» в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве по созданию производства лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний в городе Черноголовке Московской области, передает пресс-служба банка.

Документ подписали вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов, Заместитель Председателя Правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и представитель ГК «ФармЭко», генеральный директор компании ООО «ИРВИН 2»Михаил Степанов.

Проект обеспечит локализацию производства активных фармацевтических субстанций и твердых лекарственных форм, востребованных в отечественной медицине. Общий объём инвестиций составит порядка 9,1 млрд рублей. В рамках реализации проекта Сбер предоставит широкий спектр банковских услуг, включая кредитование и расчётно-кассовое обслуживание, а также консультационную поддержку и обмен опытом в сфере цифровизации и искусственного интеллекта.

«Сбербанк последовательно инвестирует в развитие Московской области: так, в 2024 году только со стороны Среднерусского банка Сбербанка было принято решений на 56 миллиардов рублей на реализацию социальных и инфраструктурных проектов региона, из которых свыше 4,7 миллиардов — на поддержку здравоохранения. Особое внимание уделяется программам импортозамещения, ведь развитие отечественного фармацевтического производства невозможно без надёжной поддержки со стороны крупных финансовых институтов. Новый проект ГК „ФармЭко“ — ещё один значимый шаг на пути к формированию высокотехнологичной фармацевтики в России. Мы уверены, что совместная работа позволит создать современные рабочие места, расширить налоговую базу региона и, самое главное, повысить доступность инновационных лекарственных средств для людей», — уточнил вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Благодаря созданию нового предприятия сумма ежегодных налоговых и страховых отчислений превысит 70 млн рублей, а к 2038 году — 100 млн рублей, что также будет способствовать развитию экономики региона.

«В Московской области активно развиваются проекты в сфере медицины и фармацевтики. Только в первом квартале этого года подмосковные производители лекарственных средств отгрузили продукции на 60,3 млрд рублей — это 38,5% всей фармпродукции в России. В результате подписанного соглашения в Московской области появится еще одно важное предприятие. На территории г. о. Черноголовка компания „ФармЭко“ построит производство лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний.Инвестиции в проект составят 9,1 млрд рублей. На предприятии создадут более 150 рабочих мест. Запуск производства запланирован на 2029 год», — заявила заместитель Председателя Правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Помимо этого, генеральный директор компании ООО «ИРВИН 2» Михаил Степанов прокомментировал, что ГК «ФармЭко» планирует создание в Московской области нового высокотехнологичного предприятия по производству лекарственных средств по полному циклу, с глубокой локализацией производства фармацевтических субстанций.

«Объем планируемых инвестиций составит 9,1 млрд. руб. На предприятии планируется выпуск готовых лекарственных препаратов в форме таблеток и капсул. Ключевые нозологии портфеля препаратов — это лекарственные препараты для лечения рака молочной железы, рака яичников, предстательной железы, поджелудочной железы и других видов онкологии, включая препараты для лечения детской онкологии. Среднерусский банк Сбербанка является надежным партнером Группы Компаний „ФармЭко“ с 2016 года. Это стратегическое партнерство основано на общих ценностях и стремлении обеих сторон к устойчивому развитию, инновациям и улучшению качества жизни людей. В лице банка Группа компаний „ФармЭко“ видит надежного партнера, который стремится поддерживать инициативы, направленные на улучшение здоровья населения. Мы уверены, что наша совместная работа со Сбербанком принесет значительную пользу обществу», — добавил он.

ГК «ФармЭко» — вертикально интегрированная группа компаний, работающая во всех сегментах фармацевтического рынка — научных исследованиях и разработке, производстве и дистрибуции лекарственных препаратов, медицинского оборудования и медизделий. «ФармЭко» является одним из лидеров фармацевтического рынка России: по итогам 2024 года компания занимает 2место в ТОП-3 дистрибьюторов по госзаказу и 7 место в ТОП-10 дистрибьюторов по общему рынку. На сегодняшний день у компании есть четыре производственных площадки в Москве и Московской области, а новое соглашение со Сбербанком откроет новые возможности для дальнейшего роста и локализации фармацевтического производства в России.

Сбербанк последовательно поддерживает развитие промышленности и производственной инфраструктуры Московской области. За последние годы банк профинансировал десятки крупных инвестиционных проектов, в том числе в сфере машиностроения, фармацевтики, пищевой и химической промышленности, а общий объём инвестиций, привлечённых Сбером в экономику региона, превысил 365 млрд. рублей. Благодаря комплексному подходу и вниманию к нуждам производителей банк стал одним из ключевых финансовых партнёров для ведущих промышленных предприятий Московской области.