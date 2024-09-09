Сбер принял участие в форуме для предпринимателей Московской области

В городском округе Химки прошел форум предпринимателей, посвященный развитию бизнеса Московской области. В мероприятии приняли участие представители Правительства Московской области, эксперты Сбербанка и потенциальные инвесторы. В рамках форума обсудили преимущества ведения бизнеса в регионе, а также федеральные и региональные меры поддержки бизнеса, которые способствуют дальнейшему развитию и укреплению позиций предпринимателей на рынке.

«Поддержка предпринимательства — важный драйвер развития экономики региона. Сбер всегда готов помочь представителям малого и среднего бизнеса эффективно развивать свое дело и добиваться высоких результатов. Мы обладаем необходимыми ресурсами и компетенциями и с радостью предоставляем клиентам широкую палитру наших сервисов для решения вопросов на всех стадиях развития бизнеса и уверенного движения вперед», — отметил управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

О возможностях реализации инвестпроектов и поддержке, которую оказывает предпринимателям банк, рассказали эксперты Сбербанка. Также участники форума уделили внимание вопросам финансирования проектов, привлечению инвестиций и созданию в Московской области благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.

«Данный форум — это площадка для диалога между властью и бизнесом, где мы поднимаем вопросы, требующие глубокого анализа и детального рассмотрения. Делимся идеями, обсуждаем, какая поддержка необходима, чтобы продолжать развитие. Сбер уже много лет является надежным партнером для компаний различных отраслей и предлагает спектр решений, которые помогают предпринимателям Московской области развиваться и достигать своих целей. Это важно для нашего общего успешного будущего», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Химки Родион Левочка.