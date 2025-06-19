Сбер, Правительство Тульской области и ООО «Энергомаш» договорились о развитии промышленного потенциала региона

В рамках Петербургского международного экономического форума Сбер, Правительство Тульской области и ООО «Энергомаш» подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие промышленной инфраструктуры и поддержку инвестиционных проектов на территории региона. Документ подписали вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и генеральный директор ООО «Энергомаш» Денис Пашков.

В рамках соглашения Сбер планирует участие в финансировании инвестиционного проекта ООО «Энергомаш» с бюджетом порядка 1 млрд рублей. Проект предусматривает строительство нового производственного комплекса площадью до 10 тысяч кв. м и выпуск собственной линейки запчастей и комплектующих к компрессорам, используемым в нефтегазовой отрасли. Соглашение позволит не только расширить производственные мощности компании, но и создать новые рабочие места и реализовать на базе производства инновационные цифровые решения. Особое внимание в рамках соглашения будет уделено консалтинговой и финансовой поддержке предприятия со стороны Сбера, а также взаимодействию по развитию производственных и кадровых компетенций.

«Сотрудничество с Тульской областью для нас всегда было стратегическим. Сегодня Сбер обслуживает более 30 тысяч компаний региона, а по состоянию на 1 июня 2025 года корпоративный кредитный портфель Тульского отделения превысил 215 млрд рублей. Сбер финансирует ключевые отрасли — от строительства жилья до поддержки промышленности — и в партнерстве с Правительством Тульской области реализует важные для регионального развития проекты. Мы рады стать частью нового индустриального этапа развития компании „Энергомаш“ и готовы не только предоставить доступ к финансированию, но и делиться лучшими цифровыми решениями, поддерживать кадровое развитие компании и участвовать в инициативах, направленных на укрепление экономики региона», — сказал вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Он добавил, что партнерство с сильными региональными игроками и властью — основа устойчивого и сбалансированного роста. Уверен, соглашение, подписанное на ПМЭФ, станет важным этапом взаимовыгодного сотрудничества и благоприятно повлияет на развитие промышленного потенциала Тульской области.

«Уверен, наше дальнейшее сотрудничество будет таким же плодотворным и взаимовыгодным», — уточнил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

Генеральный директор ООО «Энергомаш» Денис Пашков прокомментировал, что ГК «Энергомаш» с момента основания, уже более 10 лет, решает важнейшую задачу, поставленную Президентом России Владимиром Путиным по технологическому суверенитету.

«Мы реализуем политику импортозамещения в нефтегазовой отрасли — стратегической отрасли в развитии экономики России. Сегодняшнее соглашение позволит нам расширить линейку отечественной конкурентоспособной продукции, перейти к выпуску собственных востребованных запасных частей и комплектующих для нефтегазового оборудования. От имени всего коллектива группы компаний „Энергомаш“ и от себя лично хочу поблагодарить нашего губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева, правительство Тульской области, наших партнёров — руководство Сбербанка в лице Евгения Викторовича Титова — за поддержку и всестороннее содействие в том, чтобы значимый для страны инвестиционный проект в нашем регионе был реализован», — объяснил он.

Сбер и Тульская область реализуют масштабное и многолетнее сотрудничество. Так, в 2024 году Тульское отделение Среднерусского банка Сбербанка выдало 122 млрд рублей кредитов, а общий объём привлечённых средств составил 263 млрд рублей. Регион входит в число приоритетных для банка как по розничному, так и по корпоративному сегменту. Банк активно участвует в инфраструктурных, социальных и цифровых проектах региона, а также поддерживает промышленный сектор и жилищное строительство.