Сбер познакомил студентов подмосковного техникума с профессией банкира

Сбер провел экскурсию для студентов Королевского техникума технологий и дизайна, обучающихся по специальности «Банковское дело». Мероприятие прошло в рамках программы подготовки молодых кадров и популяризации финансовой грамотности среди молодежи.

Участникам экскурсии рассказали об устройстве банка, познакомили с направлениями деятельности сотрудников, возможностями карьерного роста и профессиональными перспективами в банковской сфере. Особый акцент был сделан на вопросах финансовой грамотности и безопасности.

«Для нас важно выстраивать прямое взаимодействие с будущими специалистами еще на этапе их обучения. Подобные экскурсии — это не просто профориентация, а первый шаг к построению карьеры. Мы создаем для ребят все условия для старта: предлагаем программы стажировок и поддерживаем их профессиональные инициативы. Уверен, что сегодняшние студенты — это кадровый резерв банковской системы страны», — отметил заместитель управляющего Северным отделением Среднерусского банка Сбербанка Михаил Языков.