Сбер поздравил жителей Реутова с Днем города

14 сентября жители Реутова отметили 84-й день рождения города. В честь праздника для жителей и гостей городского округа прошел ежегодный легкоатлетический забег, участие в котором приняли более 200 человек. Также все желающие могли принять участие в экологической акции по сохранению и восстановлению леса «День в лесу» и высадить во дворах, школах и детских садах порядка 800 деревьев.

В парке «Фабричный пруд» Сбер организовал интерактивную и лаундж-зону. Жители и гости города приняли участие в мастер-классе по росписи деревянных фигурок СберКота, получили памятные подарки, вместе раскрасили Мега-раскраску и написали пожелания родному городу.

«Реутов — один из самых динамично развивающихся городов России, а также один из трех наукоградов Московской области. Мы рады, что смогли принять участие в праздновании его дня рождения и подарить жителям приятные впечатления и яркие эмоции», — отметил управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.

Мероприятие пришлось по душе разным поколениям горожан.

«Волшебный праздник! Семейная, душевная атмосфера, много активностей и для взрослых, и для детей. Наш сын увлекается единоборствами, был в восторге от фестиваля айкидо. А муж принял участие в забеге», — сказала жительница Реутова Валерия Николаева.