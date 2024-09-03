Сбер поздравил жителей Павловского Посада со 180-летием города

31 августа Павловский Посад отметил 180 лет со дня основания города. Праздничные мероприятия состоялись на основных городских площадках: по центральным улицам прошел велопробег, в парке «Дубрава» — Фестиваль дополнительного образования, а на Площади Революции — концерт государственного оркестра, передает пресс-служба банка.

«День города — это праздник, который напоминает нам об истории нашей малой Родины. Сбер с удовольствием принимает участие в праздновании и активно поддерживает проекты, направленные на развитие Павловского Посада и повышение качества жизни горожан», — уточнил Олег Осипов, управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка.

Также для посетителей праздника в Центральном городском парке работала развлекательная площадка Сбера.

«В Павловском Посаде живет несколько поколений нашей семьи, поэтому с историей города у нас связано много важных семейных событий. Хочется пожелать нашему городу еще большего процветания, добрых и светлых людей, красивых парков и современных пространств для жителей всех возрастов», — рассказала Ирина Кулакова, житель Павловского Посада.