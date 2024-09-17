Сбер поздравил жителей Орехово-Зуево с Днем города

14 сентября жители Орехово-Зуево отметили 107-летие основания города. Праздничные мероприятия прошли в Парке 30-летия Победы, где состоялся фестиваль-конкурс кокошников, костюмированный сплав на сапах и выступления детских коллективов.

Для жителей и гостей города Сбер организовал интерактивную и лаундж-зону. Посетители приняли участие в мастер-классе по росписи деревянных фигурок СберКота, получили памятные подарки, вместе раскрасили Мега-раскраску и написали пожелания родному городу.

«День города объединяет жителей в любви к родному краю, его истории и традициям. Мы со своей стороны рады поддерживать такие мероприятия. Пусть каждый год приносит новые успехи и достижения, а Орехово-Зуево продолжает развиваться и процветать! А Сбер всегда поддержит город и его жителей на этом пути», — отметил управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.

Празднование местные жители посещали целыми семьями, и оно порадовало представителей разных поколений.

«Очень яркий и запоминающийся праздник! Мы с семьей посмотрели конкурс русских головных уборов — это настоящее искусство, очень красиво. Потрясающее лазерное шоу, прекрасный концерт. Спасибо организатором за эти эмоции!» — сказала жительница Орехово-Зуева Наталья Семенова.