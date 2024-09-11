Сбер поздравил жителей Одинцово с Днем города

Праздничные мероприятия в честь Дня города Одинцово прошли на центральных городских площадках. По традиции День города начался с «Арбузного кросса», участников которого на финише угощали арбузом.

«Одинцово — молодой и энергичный город, который меняется шаг за шагом. Сбер рад работать на благо жителей города, помогать Одинцово развиваться и становиться более современным и комфортным для жизни», — отметил управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

На Центральной площади для посетителей работала ярмарка, прошли мастер-классы и концерт творческих коллективов. Развлекательную зону для гостей и жителей города подготовил и Сбер.

«Наш город — это большая семья, где каждый важен и ценен. С каждым годом Одинцово становится только лучше, и я горжусь тем, что живу здесь», — сказал житель Одинцово Алексей Сидоров.