Сбер поздравил жителей Люберец и Ногинска с Днем городов

31 августа в Люберцах и Ногинске отметили дни городов. Праздничные мероприятия прошли на главных городских площадках. Сбер организовал развлекательные зоны для гостей и жителей в центральных парках Люберец и Ногинска, передает пресс-служба банка.

«Сбер ежегодно поддерживает празднование дней городов в Московской области. С регионом нас объединяет множество совместных проектов –участвуя в реализации важных для Московской области инициатив, мы делаем ее более современной и комфортной для жизни», — уточнил Олег Осипов, управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка.

Никита Стефанов, студент из города Люберцы сказал, что Люберцы — красивый современный город, где могут реализовать себя и взрослые, и молодежь.

«Я из семьи медиков — общий врачебный стаж мамы и бабушки — больше 50 лет. Я продолжаю династию врачей и планирую остаться в Люберцах, чтобы помогать людям. Тем более, в прошлом году у нас открылся новый медицинский центр, куда я и собираюсь пойти работать», — поделился он.

Посетители приняли участие в мастер-классе по росписи деревянных фигурок СберКота, раскрасили Мега-раскраску и выиграли памятные подарки. Все желающие смогли посетить лаунж-зону Сбера и получить консультации по ипотечным программам, продуктам и проектам Сбера.

«В Богородском округе живут люди, которые с теплотой относятся к своему краю. С каждым годом Ногинск меняется к лучшему, становится более современным и комфортным для жизни. Спасибо всем, кто участвует в развитии города, кто благоустраивает дворы, строит новые детские площадки и делает нашу жизнь лучше!», — рассказала Мария Казарина, жительница Ногинска.