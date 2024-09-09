Сбер поздравил жителей Черноголовки с Днем города

Сбер принял участие в мероприятиях в рамках празднования Дня города Черноголовки и организовал зону с активностями для детей. Гости и жители наукограда приняли участие в спортивных играх, творческих мастер-классах и шахматном турнире и посетили вечерний концерт, сообщает пресс-служба Сбера.

Для посетителей праздника на площади академика Владимира Фортова также работала развлекательная площадка Сбера с мастер-классом по росписи деревянных фигурок СберКота, Мегараскраской и розыгрышем памятных подарков.

«Черноголовка заметно изменилась за последние несколько лет — перемены произошли в благоустройстве, социальной и общественной жизни города. Мы рады быть частью этих изменений, которые создают дополнительные условия для развития города, повышают качество жизни населения и делают Черноголовку привлекательным местом для туристов», — сказал управляющий Восточным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Осипов.

Житель Черноголовки Федор Стрельцов отметил, что в День города он с семьей каждый год посещает праздничные мероприятия.

«В этот раз, например, сыграли с сыном в шахматы и построили лего-городок. Подобные праздники — хорошая традиция, которая не только дает возможность провести время с семьей и друзьями, но и объединяет всех жителей города», — рассказал Стрельцов.