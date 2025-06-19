Сбер и РГУТИС подписали соглашение в области развития цифровых технологий и ИИ

Его цель — совместное развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта (AI) для повышения эффективности деятельности сторон и стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности. Документ подписали вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов и исполняющий обязанности ректора РГУТИС Амбарцум Галустов.

Стороны договорились совместно работать над созданием и внедрением цифровых технологий, включая технологии машинного обучения.

«Туризм — одна из ключевых отраслей, способных стать драйвером экономического роста и развития регионов России. Сбер как ключевой партнер туриндустрии содействует ее развитию не только посредством финансовых решений, но и путем создания цифровых инструментов и сервисов, которые помогают сделать отрасль еще более инновационной. Именно на это направлено наше сотрудничество с РГУТИС — мы объединяем экспертизу Сбера в сфере искусственного интеллекта и цифровых решений с научно-образовательным потенциалом университета. Это позволит не только внедрять передовые ИТ-разработки в туристическую индустрию, но и формировать новое поколение специалистов. Особенно актуально это для территорий Среднерусского банка Сбербанка — регионов с богатым культурным и историческим наследием, среди которых — города Золотого кольца России, традиционно привлекающие миллионы туристов. Только за первый квартал 2025 года эти направления посетили более 7,5 млн человек, а объем расходов превысил 40,3 трлн рублей», — сказал вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Важным направлением совместной работы станет создание методической базы для обучения студентов навыкам работы с AI. Также соглашение предусматривает обмен опытом и информацией, совместную организацию мероприятий (конференций, семинаров, хакатонов) и формирование рабочих групп для реализации проектов.

«Уже совсем скоро туризму будут крайне необходимы специалисты, которые обладают навыками в разных направлениях, связанных с цифровизацией, роботизированным и бесконтактным обслуживанием, а также с личным сопровождением путешественников через онлайн сервисы. Для того, чтобы отрасль не испытывала катастрофического кадрового голода необходимо уже сегодня внедрить в практику туристского образования обучение „сквозным технологиям“, которыми бы владели все специалисты отрасли на базовом уровне, и которые более глубоко развивались у определенных групп профессий. Данное сотрудничество сделает возможным для нашего университета как флагмана туристского образования применять передовую экспертизу Сбера в сфере искусственного интеллекта и цифровых решений в практику образовательного процесса», — поделился исполняющий обязанности ректора РГУТИС Амбарцум Галустов.