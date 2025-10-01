Сбер и разработчик платформы OES заключили соглашение о разработке AI-решений

Сбербанк и компания «Операционное совершенство», разработчик OES, цифровой платформы на основе искусственного интеллекта для горнодобывающих предприятий, подписали соглашение о технологическом партнерстве, направленном на повышение автоматизации и диспетчеризации горнодобывающих техпроцессов, передает пресс-служба банка.

Документ на Moscow Startup Summit подписали вице-президент Сбербанка, Председатель Среднерусского банка Евгений Титов, вице-президент по развитию технологического бизнеса Сбербанка Сергей Крылов и генеральный директор ООО «Операционное совершенство» Владимир Свинцов.

Цифровая платформа OES разработана специально для горной промышленности, она использует технологии искусственного интеллекта для управления эффективностью горного производства. Решения OES дают значительный прирост производительности и обеспечивают устойчивое снижение издержек и устранение потерь и простоев, опираясь на большие данные в режиме реального времени.

«Сбер формирует новые технологические стандарты для целых отраслей, создавая решения, которые меняют правила игры. Ярким примером такого подхода стало наше сотрудничество с компанией „Операционное совершенство“, которое уже сегодня задает новый вектор развития для горнодобывающей отрасли. AI-агенты становятся ключевым элементом трансформации предприятий, а их взаимодействие друг с другом позволяет быстрее достигать общих целей. Внедрение GigaChat позволит сделать цифровую платформу OES еще более эффективной, существенно улучшив производственные процессы и бизнес-показатели компаний», — сказал вице-президент Сбербанка, Председатель Среднерусского банка Евгений Титов.

Решение включает в себя полностью автоматический балансировщик техники на основе AI и мультиагентную систему с более чем 50 агентами первого и второго уровней. На базе GigaChat от Сбера будет создан оркестратор — управляющий агент, который распределяет задачи для других агентов и консолидирует информацию от всех агентов для принятия управленческого решения.

«Мы рады видеть, что генеративный искусственный интеллект все больше проникает в разнообразные сектора экономики. Наше партнерство с компанией „Операционное совершенство“ стало еще одним доказательством того, что современные технологии способны приносить реальные преимущества бизнесу прямо здесь и сейчас. Особенно важно, что представители производственного сектора не остаются в стороне технологических изменений, а сами выступают активными проводниками перемен, стремясь обеспечить высокий уровень безопасности, максимальную производительность и заметный экономический эффект от внедрения новых решений», — уточнил вице-президент по развитию технологического бизнеса Сбербанка Сергей Крылов.

Также генеральный директор «Операционное совершенство» Владимир Свинцов поделился подробностями о платформе OES.

«Платформа OES — это уникальное решение, которое является автоматизированной цифровой диспетчерской для горнотранспортного предприятия. Она разработана совместно с производственной командой и учитывает ключевые аспекты и особенности добычи. Платформа уже доказала свою эффективность на нескольких предприятиях, в частности, на крупнейшем в стране угольном разрезе. Система позволила повысить производительность комплексов более чем на 12% и получить эффект свыше $ 100 млн. Мы уверены, что экспертиза и технологии Сбербанка помогут нам выйти на новый уровень и вместе создать новый стандарт качества для индустрии, способный стать драйвером роста и трансформации горных предприятий», — резюмировал Свинцов.