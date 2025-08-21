сегодня в 13:15

Сбер и Министерство образования Московской области подписали соглашение о сотрудничестве

Директор Центра индустрии образования Сбербанка Артем Соловейчик и министр образования Московской области Ингрид Пильдес подписали соглашение о сотрудничестве, передает пресс-служба Сбера.

Документ предусматривает разработку и апробацию новых образовательных программ, создание систем поддержки педагогов, проведение совместных исследований и внедрение цифровых инструментов в школах Подмосковья. Особое внимание будет уделено совместной созданию и применению передовых образовательных технологий с использованием искусственного интеллекта

«Применение современных технологий открывает новые возможности для развития молодежи и совершенствования педагогического мастерства. Мы всегда готовы делиться передовым опытом и разработками в сфере искусственного интеллекта», — директор Центра индустрии образования Сбербанка Артем Соловейчик.

Подписание соглашения состоялось в рамках проведения августовского форума педагогов на тематической площадке «Инновации в образовании: искусственный интеллект в работе педагога».

«Мы уверены, что это сотрудничество станет важным этапом в развитии образования Московской области. Совместно со Сбером мы сможем реализовать масштабные проекты, которые положительно скажутся на качестве образования и откроют новые возможности для наших учеников и педагогов», — министр образования Московской области Ингрид Пильдес.