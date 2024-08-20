Саженцы чубушника и липы высадили вдоль очищенного пруда на ул Лорха в Люберцах

Саженцы чубушника и три молодые липы высадили активные жители вдоль берега пруда на улице Лорха в поселке Красково городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Завершилась санитарная очистка пруда на улице Лорха городского округа Люберцы. Представители подрядной организации вместе с активными жителями высадили вдоль береговой линии кусты чубушника и три молодые липы», — рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

Кроме того, по итогам расчистки водоема выездная лаборатория в рамках контракта с администрацией взяла пробы воды в пруду.

Всего в этом году будут приведены в порядок пять крупных водных объектов.

Работы на водоемах городского округа Люберцы ведутся в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда».

В настоящее время ведется расчистка Большого Красковского карьера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.