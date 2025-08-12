Саша Спилберг, Милана Star, Ян Топлес и другие блогеры продают личные вещи

Продажа личных вещей известных блогеров, включая Сашу Спилберг, Милану Star, Яна Топлес и других участников акции «Хватамба» стартовала 11 августа на «Авито». Пользователи смогут приобрести предметы гардероба звезд, электронику, а также товары для дома и ремонта. Распродажа приурочена к летним скидкам на платформе, и многие вещи будут доступны со значительными скидками. Каждый лот подобран неслучайно — инфлюенсеры расскажут историю этих предметов и дадут советы будущим владельцам, сообщила пресс-служба компании.

Акция продлится в период летних скидок людям от людей с 11 августа по 7 сентября. В ней примут участие как профессиональные продавцы, так и частные лица с высоким рейтингом, выразившие желание принять участие в масштабной кампании. Покупателям предложат новые и б/у товары со скидками до 80%, а некоторые топовые позиции можно будет купить всего за 2 тыс. рублей. Честность скидок контролирует специальный алгоритм, который исключает искусственное завышение цен и товары, чья стоимость резко изменилась перед стартом акции.

Звезды будут выкладывать вещи в своих профилях в будние дни. Все лоты можно будет найти в их личных аккаунтах и оформить заказ через «Авито Доставку». Первым открыл серию дропов Ян Топлес — тот самый блогер из мема «умный человек в очках». В его подборке окажется не только профессиональная техника для съемок (например, камера со штативом, побывавшая в Антарктиде, и портативная колонка), но и гаджеты для релакса: массажная подушка, массажеры для тела и глаз и другие полезные вещи.

Милана Star предложит поклонникам предметы из своего гардероба — как сценические наряды, так и повседневную одежду. Например, жакет и юбку Sorry, I’m not она надела всего один раз — для съемок клипа Barbie. Именно с этого трека начался новый этап в ее творчестве, включая смену музыкального стиля и жанров.

Саша Спилберг выставит на продажу предметы для интерьера и аксессуары для питомцев. В ее дропе можно будет найти плед Moroshka, декоративные свечи, поводок или шлейку для собаки, неоновую вывеску и другие интересные вещи.

«Хватамба» — это федеральная распродажа, которая проводится с 2024 года. В ней участвуют товары категорий «Одежда, обувь и аксессуары», «Электроника», «Запчасти», «Для дома и дачи», а также продавцы с высоким уровнем сервиса. В прошлогодней июньской акции приняли участие почти полмиллиона продавцов. Распродажа открывает новые возможности для шопинга, предлагая тысячи товаров с большими скидками, чтобы каждый мог позволить себе понравившиеся вещи.