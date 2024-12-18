Старшеклассники стали участниками акции «ГИА. Осознанность. Профориентация» в Королеве

Третий год подряд в Королеве проходит акция «ГИА. Осознанность. Профориентация». В этот раз площадкой для встречи выпускников 9 и 11 классов всех 24 школ города с представителями среднего и высшего профессионального образования наукограда и градообразующих предприятий стала гимназия № 18 имени И. Я. Илюшина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудники «РКК „Энергия“, „НПО ИТ“, „ЦНИИмаш“, Технологического университета им. А. А. Леонова и Межрегионального центра компетенций-Техникум им. С. П. Королёв рассказали ребятам о самых востребованных профессиях в городе и о том как можно бесплатно получить качественное образование и гарантированно устроиться по профессии.

Школьники также посетили мастер-классы, которые провели представители университетов и колледжей. Это дало ребятам шанс познакомиться с различными сферами деятельности и профессиональными направлениями, а также получить ценные рекомендации от опытных преподавателей и представителей успешных компаний.

Акция «ГИА. Осознанность. Профориентация» прошла в рамках подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 2025 года. Ее цель — осознанный выбор учебных предметов для сдачи ГИА и выстраиванию дальнейшего образовательного маршрут и формирование готовности к профессиональному самоопределению будущих выпускников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.