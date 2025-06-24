Сардарян предложил продвигать цифровые и социальные достижения России за рубежом

Декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян в эфире радио Sputnik заявил, что для улучшения имиджа России за рубежом необходимо акцентировать внимание на высоком уровне цифровизации и качестве жизни в стране.

Сардарян рассказал о способах улучшения имиджа России за рубежом. По его мнению, стране стоит акцентировать внимание на высоком уровне цифровизации госсектора, сферы услуг и развлечений, который недоступен большинству европейских государств.

Декан отметил, что удобство жизни в РФ остается малоизвестным за пределами страны. Он привел пример, когда итальянские студенты были удивлены возможностью мгновенного банковского перевода по номеру телефона, о которой они ранее не знали.

Эксперт также подчеркнул, что в России уделяется большое внимание спорту и уходу за собой, что отражается на внешнем виде людей. Сардарян считает, что именно эти аспекты необходимо демонстрировать за рубежом, а не сосредотачиваться на негативных стереотипах.