сегодня в 11:14

Санитарные рубки выполнены на площади 15,6 га в лесах округа Ступино

В Хатунском и Занарском лесничествах Подмосковья в настоящее время ГАУ МО «Центрлесхоз» проводит сплошные санитарные рубки на участках поврежденного леса, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.

Работы выполнены на площади 15,6 га. Всего же в 2024 году, согласно государственному заданию, предстоит провести сплошные рубки на 28,2 га.

Перед тем, как были начаты работы, сотрудники лесничества встретились с жителями населенных пунктов и собственниками земельных участков в СНТ, вблизи которых назначены санитарно-оздоровительные мероприятия, и предупредили об опасности посещения лесов в это время, сроках проведения работ и маршрутах движения лесовозов.

В будущем году на этих участках запланированы лесовосстановительные работы — будут высажены сеянцы молодых деревьев.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.