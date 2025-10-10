Журналистка и телеведущая Анастасия Кашеварова заявила, что в России происходит «санация государства». По ее словам, в ближайшее время будут новые громкие дела в отношении чиновников, представителей медийного и общественного блоков.

«По моей информации, под наблюдением наших силовиков/спецслужб порядка 70–80 фамилий», — написала Кашеварова в Telegram-канале.

Из претензий к этим людям — искажение или предоставление недостоверной информации о ситуации на фронте и в экономике, дискредитация ВС РФ, воровство гуманитарной помощи и пожертвований, различные мошеннические схемы в зоне СВО.

«Борьба с расхитителями и предателями идет на всех уровнях. Она ведется и открыто, и кулуарно. Воровство у государства в войну — не прощается. Все дела, которым ранее не давали ход, начали запускаться в производство», — отметила журналистка.

