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Санаторий в Солнечногорске вошел в топ лучших в регионе

Филиал санаторно-курортного комплекса «Подмосковье» — санаторий «Солнечногорский» включили в рейтинг лучших санаториев Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Удачное расположение санатория «Солнечногорский» на 59-м километре Ленинградского шоссе, в экологически чистом районе Подмосковья, является неоспоримым преимуществом. Удаленность от мегаполиса обеспечивает спокойную атмосферу, необходимую для полноценного отдыха и эффективного лечения», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Медицинский центр санатория «Солнечногорский» — это современный комплекс, оснащенный высокотехнологичным оборудованием. Здесь трудятся опытные врачи различных специализаций. Они разрабатывают индивидуальные лечебные программы под каждого постояльца.

Санаторий предлагает широкий выбор номеров, в том числе повышенной комфортности и люкс. Все номера имеют собственные лоджии с живописным видом на природу, оснащены необходимой бытовой техникой.

Для людей с ограниченными возможностями организовано безбарьерное передвижение. Есть бесплатный Wi-Fi на всей территории и парковка.

С полным списком лучших санаториев можно ознакомиться на портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу – электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.