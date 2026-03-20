Самый развратный дом Москвы: неизвестный кидает фаллосы на крышу многоэтажки

Москвичка с иронией рассказала в соцсетях, что живет в «самом развратном» доме столицы. Неизвестный на протяжении длительного времени закидывает крышу пристройки к многоэтажке резиновыми фаллоимитаторами.

На видео местная жительница показала новую партию игрушек для взрослых, украсивших вид из ее окна. Она насчитала минимум три девайса для плотских утех, греющихся на весеннем солнышке.

«И это уже весенняя партия», — заявила девушка, добавив, что перед снегом всю крышу вычистили.

Она также предположила, что хозяева фаллосов, наверное, и не догадываются, что те многоразовые.

«Х***** дождь прошел», — пошутили в комментариях.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.