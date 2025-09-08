«Самый оппозиционный депутат» из ХМАО на видео бросал нож в живот своей дочери

Полиция проверяет депутата-коммуниста из гордумы Мегиона (ХМАО) Виктора Макарова из-за видео, на котором он бросал острый нож в живот своей дочери, лежащей на битом стекле. Сам парламентарий называет себя «самым оппозиционным кандидатом» и утверждает, что против него устроили провокацию в преддверии выборов, потому что он «не дает одному клану наживаться», сообщают «Осторожно, новости» .

Еще 6 лет назад на YouTube-канале «Мегионский сибиряк» появилось видео, на котором Макаров бросает нож сперва на доску, лежащую на животе его дочери, а потом — прямо в живот девочки. Ролик заметил один из блогеров, который попросил правоохранителей проверить законодателя на жестокое обращение с детьми и интернет-мошенничество.

Сам Макаров называет себя пропагандистом здорового образа жизни. По его словам, видео с ножом — «бутафория» и якобы было создано с помощью монтажа. Депутат настаивает, что ролик записывали для подачи заявки в телешоу, в котором впоследствии поучаствовала его наследница.

Парламентарий также считает, что полицейская проверка в его отношении — это провокация.

«Им не нужен такой депутат, у нас одна коррупция, у нас сидит один клан и я не даю им наживаться», — сказал Макаров.